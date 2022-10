Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrerin stürzt

Möhnesee (ots)

Am Sonntag, um 13:10 Uhr, kam es an der Einmündung der L 688 auf die L 856 zu einem Unfall. Eine 35-jährige Frau aus Anröchte war mit ihrem Motorrad auf der L 688 unterwegs. Beim Einbiegen auf die L 856 verlor sie die Gewalt über ihre Maschine und prallte gegen die gegenüberliegende Leitplanke. Dabei verletzte sie sich schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden von etwa 1100,- EUR. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell