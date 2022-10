POL-SO: Bauwagen ausgebrannt

Geseke (ots) - Am Freitagabend, gegen 22.40 Uhr, kam es in der Park-Grünanlage an der Störmeder Straße Höhe Haus Nr. 40 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach Zeugenaussagen, wurden zwei Männer, ein 26 Jahre alter Warsteiner und ein 21 Jahre alter Salzkottener, aus einer ca. 15 köpfigen Gruppe heraus geschlagen, geschubst, am Boden liegend getreten und mit einem ...

