Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Bewaffneter Überfall auf Discounter - Täter auf der Flucht - Zeugen gesucht - PM Nr.1

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen kurz vor 20.00 Uhr betrat ein bislang unbekannter, mit einer weißen FFP2-Maske vermummter Täter, einen Discounter in der Schubertstraße in Schwetzingen. Unter Vorhalt einer silbernen Pistole forderte dieser von einer Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Die Kassiererin kam der Forderung nach und übergab dem Täter in der Folge mehrere hundert Euro Bargeld in Scheinen. Zusammen mit dem Raubgut, welches er in einer weißen Plastiktüte verstaute, flüchtete der bislang Unbekannte im Anschluss zu Fuß in Richtung der Bundesstraße 535. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften am Boden sowie einem Polizeihubschrauber in der Luft führten bislang nicht zum Ergreifen des Täters.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 30 Jahre, ca. 170 cm, trug dunkelblaue Regenjacke mit Kapuze und hellem Reißverschluss, dazu eine verwaschene hellblaue Jeans und dunkle Sneaker, weiße FFP2-Maske.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur oben beschriebenen Tat machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell