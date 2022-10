Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - zwei Personen leicht verletzt

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 17.30 Uhr kam es in Oftersheim zu einer Kollision zwischen zwei Pkw, wobei die jeweiligen Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Die 22-jährige Pkw-Lenkerin eines Audi A1 befuhr die Siemensstraße in Richtung der Rudolf-Diesel-Straße und übersah an der Kreuzung zur Daimlerstraße den Vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer eines 5-er BMW. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die 22-jährige Audi-Fahrerin als auch der 62-jährige BMW-Fahrer wurden hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch zwei Beamte des Polizeireviers Schwetzingen.

