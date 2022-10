Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Körperliche Auseinandersetzung, Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, kam es im Bereich des Quadrates N7 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Durch die Auseinandersetzung wurde eine Person verletzt und musste mit einem eingesetzten Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die weiteren Beteiligten flüchteten zu Fuß von der Örtlichkeit. Zeugen des Vorfalles, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heidelberg, Tel.: 0621-174-4444, in Verbindung zu setzten.

