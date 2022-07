Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Einladung an Medienvertreter*innen und interessierte Bürger*innen

Medientermin zum Tag der offenen Tür des Zolls in Dettelbach am 7.7.2022 - 12:30 Uhr

Dettelbach / Schweinfurt (ots)

Tagtäglich gibt es Berührungspunkte mit der Zollverwaltung. Beim morgendlichen Schluck Kaffee ist der Zoll durch die Kaffeesteuer indirekt dabei. Neben der Finanzverwaltung des Bundes nimmt der Zoll auch die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung wahr. Um die Vielschichtigkeit der Aufgaben des Zolls zu veranschaulichen, veranstalten wir einen Tag der offenen Tür im Mainfrankenpark 4, Dettelbach.

Medien- und Pressevertreter*innen laden wir am 7. Juli 2022 um 12.30 Uhr ein, unser Informations- und Mitmachangebot zu erkunden und um 13 Uhr an einem geführten Rundgang mit der Leiterin des Hauptzollamts Schweinfurt, Regierungsdirektorin Franziska Schubert, teilzunehmen. Im Anschluss an die Führung können Sie gegen 14 Uhr das Können unserer Zollhunde bestaunen. Wir bitten - möglichst - um vorherige Kontaktaufnahme und Anmeldung über die Pressestelle des Hauptzollamts Schweinfurt: presse.hza-schweinfurt@zoll.bund.de - Telefon 09721/ 6464-1030.

Der Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Schweinfurt findet in der Regel jährlich an wechselnden Standorten des Bezirks statt. Diesmal richtet sich die Veranstaltung an interessierte Bürger*innen am Standort Dettelbach - Mainfrankenpark. Besucher*innen können auf kurzweilige Art durch das breite Aufgabenspektrum des Zolls streifen, sich auf Schmuggelsuche mit einem Endoskop begeben oder einer Gepäckkontrolle per Röntgengerät beiwohnen. Die technische Ausstattung des Zolls kann man beim Infostand der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und beim Stand der Observationseinheit des Zollfahndungsamts München bestaunen. Auch über Drogenaufgriffe weiß das Präventionsteam des Zollfahndungsamts zu berichten. Unser Zollamt Dettelbach steht für Fragen rund um Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen zur Verfügung und hält ganz besonderes Anschauungsmaterial aus den Bereichen Artenschutz, Produktfälschungen und Arzneimitteln bereit.

Besonderes Highlight sind die Hundevorführungen um 11 Uhr und 14 Uhr sowie unsere Kindermitmachaktionen (Malen, Basteln und Beschäftigung für Kids). Selbstverständlich beraten wir interessierte Besucher*innen auch über die verschiedenen Karrieremöglichkeiten in der Zollverwaltung.

Auf dem Veranstaltungsgelände sowie in der Umgebung stehen Besucherparkplätze bereit. Für Besucher*innen, die mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen, steht ein kostenloser, auf den Bahnverkehr abgestimmter Buspendelverkehr ab Bahnhof Dettelbach zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Ihr Hauptzollamt Schweinfurt

Hintergrundinfos:

Das Hauptzollamt Schweinfurt beschäftigt rund 650 Bedienstete. Es ist die regionale Dienststelle des Zolls in Unter- und Oberfranken. Der Hauptzollamtsbezirk umfasst den gesamten Regierungsbezirk Unterfranken und nahezu den Regierungsbezirk Oberfranken. Die Hauptverwaltung des Hauptzollamts befindet sich in der Schweinfurter Innenstadt. Darüber hinaus sind dem Hauptzollamt weitere Außenstellen in Schweinfurt, Bamberg und Dettelbach-Mainfrankenpark sowie sechs Zollämter (Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dettelbach-Mainfrankenpark und Schweinfurt) angegliedert.

Als Einnahmeverwaltung im Auftrag des Bundes sichert der Zoll das Gemeinwesen, fördert den Wirtschaftsstandort Deutschland, trägt zur Stabilität der Sozialsysteme bei und sorgt für Sicherheit und wirtschaftliche Gerechtigkeit.

Neben der Erhebung von Zöllen und Steuern sind heute zentrale Aufgaben: der Verbraucherschutz, die Gewährleistung eines reibungslosen internationalen Warenverkehrs und eines fairen Wettbewerbs, die Verhinderung und Bekämpfung von Schwarzarbeit, grenzüberschreitender schwerer und organisierter Kriminalität sowie Geldwäsche.

