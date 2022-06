Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Eingeschränkter Abfertigungsbetrieb am 7. Juli 2022 (Vorankündigung) Zollamt Dettelbach-Mainfrankenpark

Tag der offenen Tür des Zolls von 9 - 17 Uhr

Dettelbach-Mainfrankenpark (ots)

Aufgrund des Tags der offenen Tür am Zollstandort Dettelbach - Mainfrankenpark können im Abfertigungsbetrieb des ansässigen Zollamts am 7. Juli 2022 ganztägig Einschränkungen oder Wartezeiten auftreten.

Planbare und aufschiebbare Abfertigungsabwicklungen bitten wir möglichst auf einen anderen Öffnungstag zu verlegen. Das Zollamt hat montags bis donnerstags in Zeit von 7.30 - 16 Uhr und freitags bis 14.30 Uhr geöffnet.

Am Tag der offenen Tür bietet der Zoll zwischen 9 und 17 Uhr verschiedene Mitmach- und Infoangebote für die Allgemeinheit an und lädt ein, das breite Aufgabenspektrum der zöllnerischen Arbeit kennenzulernen. Endlich können wir auch wieder persönlich über die Karrierechancen beim Zoll informieren und freuen uns auf interessierte Besucherinnen und Besucher. Die Veranstaltung findet am Zollstandort Dettelbach-Mainfrankenpark, Mainfrankenpark 4, Dettelbach in der Zeit von 9 - 17 Uhr statt.

Highlights sind zwei Hundevorführungen auf dem Amtsgelände (voraussichtlich 11 und 14 Uhr) sowie Einblicke in die "Asservatenkammern des Zolls", in der sichergestellte Markenfälschungen oder Exponate artgeschützter Tiere und Pflanzen gezeigt werden. Besucherinnen und Besucher können sich vor Ort bei der Suche nach Schmuggelverstecken erproben oder die Auswertung einer Gepäckkontrolle per Röntgengerät verfolgen. Neben einer Technikschau unserer Blaulichtfahrzeuge wartet die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit Informationen rund um die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung auf.

Unsere kleinsten Besucherinnen und Besucher können sich auch auf verschiedene Mitmachaktionen zum Malen oder Basteln freuen!

Anreise:

Nutzer*innen öffentlicher Verkehrsmittel zum Bahnhof Dettelbach sowie Nutzer*innen von Parkmöglichkeiten am Bahnhof Dettelbach steht ab Mittag ein kostenloser Buspendelverkehr zum Veranstaltungsort im Mainfrankenpark zur Verfügung. Wir weisen darauf hin, dass am Veranstaltungsort nur begrenzt Parkplätze vorhanden sind.

Veranstaltungsinformationen:

Aktuelle Informationen zur Veranstaltung können Sie unserem Flyer entnehmen. Gerne informieren wir Sie auch persönlich! Besuchergruppen bitten wir vorab möglichst um Anmeldung.

Kontakt:

Stabstelle Kommunikation des Hauptzollamts Schweinfurt 09721/6464-1032 - email-Adresse presse.hza-schweinfurt@zoll.bund.de.

