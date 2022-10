Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: drei leicht verletzte Personen nach Rauchentwicklung

Mannheim-Vogelstang (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Samstagmorgen gegen 08.15 Uhr zu einem Einsatz in die Spreewaldallee in Mannheim gerufen. In einem dortigen Bauchfachgeschäft war es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Rauchentwicklung gekommen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass hierbei drei Mitarbeiter des Marktes eine leichte Rauchgasintoxikation erlitten. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch (erst-) versorgt. Eine weibliche Person kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

