Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad am Roten Fuchs

Holzen (ots)

Am heutigen Samstag kam es gegen 14.15 Uhr auf der Landesstraße 484 zwischen Holzen und Roter Fuchs zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Ein Pkw Fiat, besetzt mit einer Familie aus dem Landkreis Holzminden, befährt die Landesstraße in Richtung Grünenplan, als in einer Linkskurve ein Motorradfahrer entgegenkommt. Der 67-Jährige aus dem Raum Alfeld kommt mit seiner BMW auf die Gegenfahrbahn und stößt mit dem Pkw zusammen. Dabei erleidet er schwere Verletzungen und wird zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Familie in dem Pkw bleibt bis auf die Schocksituation soweit unverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Die Landesstraße wurde nach kurzzeitiger Vollsperrung zunächst einseitig für den Verkehr wieder freigegeben. Nach abschließender Fahrbahnreinigung durch die Straßenmeisterei war die Strecke für den Verkehr wieder frei.

