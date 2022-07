Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer unter Drogeneinfluss kollidiert mit Leitplanke

Hagen-Dahl (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer kam am frühen Samstagmorgen (23.07.2022) in Dahl von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Hagener war, gegen 03.30 Uhr, mit seinem VW Auf der Delsterner Straße in Richtung Hagen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Bei dem Unfall riss das linke Vorderrad des VW ab, der Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten das nervöse und aufgebrachte Verhalten des 28-Jährigen. Ein durchgeführter Drogentest schlug auf den Wirkstoff THC an. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben und die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung ein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

