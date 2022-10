Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer schwer verletzt

Möhnesee-Völlinghausen (ots)

Am Sonntag, um 19:15 Uhr, kam es auf der Straße Im Möhnetal zwischen Niederbergheim und Völlinghausen zu einem Unfall. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Warstein war mit seinem Kleinkraftrad (125ccm) aus Richtung Niederbergheim kommend unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Gewalt über seine Maschine und stürzte. Er wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an dem Kleinkraftrad wird auf etwa 3500,- EUR geschätzt. (lü)

