Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss verursacht im Weserauentunnel Unfall

Porta Westfalica (ots)

Infolge eines Verkehrsunfalls musste der Weserauentunnel am Donnerstagabend in Richtung Minden für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Vorausgegangen war eine Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Pkw.

Den Erkenntnissen nach befuhr ein 57-jähriger Lübecker gegen 18.30 Uhr mit dem Sattelschlepper einer Spedition aus Ascheberg die linke Fahrspur des Tunnels in Richtung Minden. Als er auf die rechte Straßenhälfte wechseln wollte, kollidierte er mit seiner rechten Fahrzeugfront mit dem linken Fahrzeugheck des neben ihm fahrenden Audis, an dessen Steuer ein 58-jähriger Mann aus Porta Westfalica saß. Durch den Kontakt drehte sich das Auto vor den Lastwagen. Letztendlich endete die Fahrt der Fahrzeuge an der linken Tunnelwand. Glücklicherweise zog sich keiner der Beteiligten Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim Trucker drogentypische Auffälligkeiten. Dies wurde durch einen Test bestätigt. Es folgte eine Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Da der Lübecker sein Gespann nicht mehr lenken durfte, wurde es von einem Abschleppunternehmen umgesetzt. Auch der Audi musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Zehntausend Euro taxiert.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell