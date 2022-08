POL-MI: Autofahrer kommt von Straße ab

Minden (ots) - Mit dem Versuch, an das Geld aus einer Kasse des Lidl-Markts am Schwabenring zu kommen, ist ein Unbekannter am späten Mittwochnachmittag gescheitert. Als die 58-jährige Kassiererin Alarm schlug, verließ der Mann ohne Beute das Geschäft und entfernte sich zu Fuß in Richtung des nahen Südfriedhofs. Den Angaben der um kurz vor 18 Uhr alarmierten ...

