Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter versucht erfolglos Geld beim Lidl-Markt zu rauben

Minden (ots)

Mit dem Versuch, an das Geld aus einer Kasse des Lidl-Markts am Schwabenring zu kommen, ist ein Unbekannter am späten Mittwochnachmittag gescheitert. Als die 58-jährige Kassiererin Alarm schlug, verließ der Mann ohne Beute das Geschäft und entfernte sich zu Fuß in Richtung des nahen Südfriedhofs.

Den Angaben der um kurz vor 18 Uhr alarmierten Polizisten zufolge hielt sich der etwa 18 bis 25 Jahre alte, circa 1,70 Meter große und schlanke Mann zuvor auffällig längere Zeit in den Geschäftsräumen auf. Nachdem die Angestellte eine Kundin bedient hatte, trat der Unbekannte an die Kasse heran und forderte die 58-Jährige auf, das Geld herauszugeben. Dabei konnte die Frau beobachten, dass der Mann eine abgebrochene Glasflasche in der Hand hielt. Die Angestellte alarmierte daraufhin umgehend ihre Arbeitskollegen. Als die rasch im Kassenbereich erschienen, verließ der Unbekannte ohne weitere Handlungen den Markt.

Laut den Zeugen hatte der Mann schwarze Haare und war bekleidet mit einer Jeanshose und einem grauen Pullover. Zudem trug er vor seinem Gesicht eine blaue Schutzmaske. Die Polizei bittet weitere Zeugen, welche die beschriebene Person im Umfeld des Lidl-Markts bemerkt haben, sich mit ihr unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen. Ob es möglicherweise einen Zusammenhang mit dem bereits am Nachmittag versuchten Raub auf eine Seniorin auf dem Südfriedhof (wie bereits berichtet) gibt, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell