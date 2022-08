Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter fordert von Seniorin Geld und zückt Messer

Minden (ots)

Zunächst fragte er nach Geld, dann zückte er plötzlich ein Messer: Ein Unbekannter auf einem Fahrrad hat am Mittwochnachmittag vergeblich versucht, eine 84-jährige Frau auf dem Südfriedhof auszurauben. Als die aus Hille stammende Seniorin laut auf sich aufmerksam machte, flüchtete der etwa 25 bis 30 Jahre alte und circa 1,70 Meter große Mann auf seinem Rad ohne Beute in Richtung des Hohenstaufenring.

Die Hillerin befand sich am Nachmittag nach einem Termin auf dem weitläufigen Friedhofsgelände, als sich ihr laut Polizei etwa gegen 14.50 Uhr auf einem der Seitenwege plötzlich von hinten ein Radfahrer näherte. Der sprach die Rentnerin an und fragte nach Geld. Da die 84-Jährige die Bitte ablehnte, wiederholte der Unbekannte seine Frage. Als die Frau erneut deutlich machte, dass er von ihr kein Geld bekäme, zückte der Mann plötzlich ein Messer. Daraufhin machte die Hillerin einen in der Nähe befindlichen Friedhofsmitarbeiter auf ihre Notsituation aufmerksam. Ohne weitere Drohungen oder Forderungen ergriff der Unbekannte in der Folge die Flucht.

Die unverletzte Seniorin gab anschließend bei der Polizei zu Protokoll, dass der Mann schlank war, ein helles Hemd oder T-Shirt sowie eine graue Jacke und eine lange graue Hose trug. Zudem war sein Gesicht zum Teil hinter einer schwarzen Maske oder einem Tuch verborgen. Bei dem von ihm benutzten Fahrrad soll es sich um ein graues Herrenrad mit roten Streifen gehandelt haben. Zeugen, denen ein solcher Radfahrer vor oder nach dem Vorfall auf oder im Umfeld des Südfriedhofs aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell