POL-MI: Missglücktes Überholmanöver löst Unfall aus

Rahden (ots) - Bei einem Unfall in der Innenstadt an der Ecke Bahnhofstraße/Bachstraße ist am Dienstagvormittag ein 77-jähriger Radfahrer verletzt worden. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle durch eine Rettungswagenbesatzung kam der Senior zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Minden. Ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 9.20 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung des Bahnhofs unterwegs. An der ...

