Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto erfasst Senior auf Fahrrad

Rahden (ots)

Bei einem Unfall in der Innenstadt an der Ecke Bahnhofstraße/Bachstraße ist am Dienstagvormittag ein 77-jähriger Radfahrer verletzt worden. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle durch eine Rettungswagenbesatzung kam der Senior zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Minden.

Ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 9.20 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung des Bahnhofs unterwegs. An der Einmündung mit der Bachstraße - hier gilt die Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links" sowie Tempo 30 - kam es den Angaben der Polizei zufolge zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der 77-Jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Bachstraße und beabsichtigte laut den Beamten, auf die Bahnhofstraße einzubiegen.

Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Rentner die Kontrolle und stürzte zu Boden. Der Mercedes-Fahrer gab bei der Unfallaufnahme gegenüber den Polizisten an, dass ihm die tief stehende Sonne geblendet habe und er deshalb den aus seiner Sicht von rechts kommenden Radfahrer nicht rechtzeitig habe wahrnehmen können.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell