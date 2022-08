Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junge Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Lübbecke (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer 14-jährigen Radfahrerin ist es am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße gekommen. Dabei erlitt die Jugendliche leichte Verletzungen.

Eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin beabsichtigte gegen 16 Uhr in Höhe der Geibelstraße von einer Hofeinfahrt auf die Bahnhofstraße einzubiegen. Dabei kam es laut Polizei zur Kollision mit der aus Sicht der Pkw-Fahrerin von links kommenden jungen Radfahrerin, welche die Bahnhofstraße bergab befuhr. Durch den Aufprall verlor die 14-Jährige das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Nachdem die Beteiligten ihre Personalien ausgetauscht hatten, meldete die Mercedes-Fahrerin den Unfall bei der Polizei. Die Beamten kümmerten sich anschließend um die Unfallaufnahme und befragten in der Folge auch die mittlerweile sich in Begleitung ihres Vaters im Krankenhaus befindliche 14-Jährige zu dem Geschehen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell