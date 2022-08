Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Banküberfall mit Metallsäge

Minden (ots)

Ein eher ungewöhnlicher Banküberfall ereignete sich an Donnerstagvormittag auf die Filiale der Sparkasse Minden-Lübbecke in der Königstraße. Mittels einer Metallsäge erzwang ein bisher Unbekannter die Herausgabe von Bargeld. Mit rund 150 Euro Beute gelang ihm die Flucht.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat der auf ein Alter von 17 bis 22 Jahren geschätzte Täter gegen 10.45 Uhr die Sparkassenfiliale im Mindener Stadtteil Königstor. Hier ging er zielstrebig zum Serviceschalter und zog eine Metallfeinsäge aus dem Hosenbund. Damit bedrohte er eine Angestellte (17). Da am Schalter kein Zugriff auf Scheingeld oder gar größere Bargeldsummen möglich ist, gelang es ihm lediglich an drei Münzgeldrollen zu gelangen, die er in eine Geldtasche verstaute. Anschließend flüchtete er über den Hinterausgang auf die Schillerstraße in Richtung Hahler Straße. Hier verliert sich trotz sofort eingeleiteter Fahndung seine Spur. Glücklicherweise kam niemand zu schaden. Opferschutzspezialisten der Mindener Polizei übernahmen die Betreuung der Angestellten.

Der Räuber wird auf eine Größe von rund 175 Zentimetern geschätzt und hatte kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem grauen Sweatshirt sowie einer grauen Jogginghose und schwarzen Schuhen mit heller Sohle. Vor seinem Gesicht trug er einen schwarzen Mund-Nase-Schutz.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Minden bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

