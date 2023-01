Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich - Schiefbahn: Vier Einbrecher bedrohen Frau und durchsuchen Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Willich - Schiefbahn (ots)

Gegen 18:30 Uhr am Dienstagabend hebelten vier Einbrecher die Haustür eines Einfamilienhauses auf der Pirolstraße in Schiefbahn auf. Eine 58-jährige Freundin der dort wohnenden Familie sowie die 1-jährige Tochter der Familie befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Haus. Im Bereich der Küche trafen sie plötzlich auf die vier bisher unbekannten Täter. Zwei der Täter hielten die 58-Jährige und das Kleinkind umgehend in der Küche fest. Die zwei weiteren Einbrecher durchsuchten währenddessen das gesamte Haus. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie durch die Haustür vom Tatort. Die Frau und das Kind blieben unverletzt.

Die 58-Jährige konnte die vier Täter allesamt als männlich beschreiben. Zwei seien ca. 190cm, einer 180cm und einer 160cm groß gewesen. Zur Tatzeit trugen alle Sturmhauben, dunkle Hosen und dunkle Jacken.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen sofort aufgenommen und bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung. Haben Sie verdächtige Personen oder sonstige Feststellungen im Bereich der Pirolstraße gemacht? Bitte melden Sie sich unter der 02162/377-0. /cb (34)

