Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Thöningsen - Autofahrerin verletzt

Soest (ots)

Am Mittwoch kam es um 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 475, der Oestinghauser Landstraße und der Thöningser Straße. Ein 34-jähriger Mann aus Soest fuhr mit seinem Seat auf der B 475 in Richtung Soest und beabsichtigte, nach rechts in die Oestinghauser Landstraße abzubiegen. Er übersah im Abbiegevorgang den vorfahrtberechtigten Seat einer 40-jährigen Frau aus Lippetal, die den Kreuzungsbereich in Richtung Soest überquerte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der die 40-Jährige leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beider Pkw beläuft sich insgesamt auf etwa 1700,- Euro.(dk)

