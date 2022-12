POL-SO: Unfallflucht

Soest (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, kam es zwischen 00.20 Uhr und 01.30 Uhr, zu einem Einbruch in einen Drogeriemarkt in der Brüderstraße. Unbekannte Täter warfen mit einem Pflasterstein die Scheibe der Eingangstür ein. Da der Bewegungsmelder ausgelöst wurde, haben die Diebe den Tatort vermutlich fluchtartig verlassen, ohne in die Räumlichkeiten eingestiegen zu sein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu ...

