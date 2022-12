Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Auffahrunfall (Korrekturmeldung)

Möhnesee (ots)

Korrektur: Name der Hevebrücke korrigiert Am Mittwoch kam es gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Arnsberger Straße, in Höhe der Hevebrücke. Eine 18-jährige Frau aus Arnsberg fuhr mit ihrem Volvo in Richtung Möhnesee. Vor der dortigen Baustellenampel übersah sie den dort verkehrsbedingt haltenden VW einer 49-jährigen Frau aus Arnsberg und fuhr nahezu ungebremst auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei Beifahrer im Volvo und die 18-Jährige Fahrerin leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die 49-Jährige aus Arnsberg erlitt einen Schock. An den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8000,- Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die gesamte Fahrbahn im Bereich der Hevebrücke durch die Feuerwehr Möhnesee gesperrt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell