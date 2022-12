POL-SO: Einbruch in Ladenlokal

Warstein (ots) - Eine 83-jährige Frau wurde am Dienstag Opfer dreister Betrüger. Die Seniorin erhielt einen Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten namens Steinkühler. Dieser berichtete, dass es einen Überfall in der Nachbarschaft gegeben habe und forderte die 83-Jährige auf, ihr Geld und ihren Schmuck in Sicherheit zu bringen. Die örtliche Polizei habe derzeit so viel zu tun und könne die Wertsachen nicht in ...

mehr