Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger leider erfolgreich

Warstein (ots)

Eine 83-jährige Frau wurde am Dienstag Opfer dreister Betrüger. Die Seniorin erhielt einen Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten namens Steinkühler. Dieser berichtete, dass es einen Überfall in der Nachbarschaft gegeben habe und forderte die 83-Jährige auf, ihr Geld und ihren Schmuck in Sicherheit zu bringen. Die örtliche Polizei habe derzeit so viel zu tun und könne die Wertsachen nicht in Verwahrung nehmen. Die Dame wurde durch den Anrufer dazu gebracht, Schmuck und Bargeld zu einem Friedhof nach Gütersloh zu bringen und dort zur Abholung abzulegen. Nachdem die gutgläubige Seniorin einen Beutel mit Schmuck und Bargeld dort deponiert hatte, kamen ihr auf dem Rückweg berechtigte Zweifel. Als sie zu Ablagestelle zurückfuhr, hatten die dreisten Betrüger die Wertsachen bereits an sich genommen und sich unerkannt entfernt. Anschließend erstattete sie eine Strafanzeige bei der Polizei. Die Polizei rät. "Bitte geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten am Telefon und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "Falsche Polizei" finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon (dk)

