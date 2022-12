Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrer verletzt

Soest (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Osthofenstraße, in Höhe der Hausnummer 51. Ein 73-jähriger Mann aus Soest fuhr mit seinem Fahrrad auf der Osthofenstraße in Richtung Innenstadt. Als der 73-Jährige die Bremsen seines Rades betätigte, kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Er stürzte auf die Fahrbahn und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

