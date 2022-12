Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Kupferdiebstahl

Warstein (ots)

Am 19. Dezember, um 21.50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Firma im Walter-Rathenau-Ring. Bislang unbekannte Täter hebelten einen Container auf dem Firmengelände auf, um von dort weiter in eine Lagerhalle zu gelangen. Dort entwendeten die Einbrecher offenbar zielgerichtet in der Halle gelagerte Kupferriegel. Zum Abtransport nutzten die Diebe vermutlich ein größeres Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902 91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell