Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Hiddingsen - Verteilerkasten beschädigt.

Soest (ots)

Am 17. Dezember wurde eine Beschädigung an einem Verteilerkasten im Bereich des Neubaugebietes Zur Steinkiste, in Höhe der Hausnummer 6, festgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich beim Rangieren mit dem dortigen Kabelverteilungsschrank, so dass dieser erheblich beschädigt wurde. Rote Splitter einer Heckbeleuchtung wurden vor Ort aufgefunden und sichergestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

