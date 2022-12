POL-SO: Welver-Berwicke - Unfallflucht

Wickede (Ruhr) (ots) - Am heutigen Montag, um 16:26 Uhr, haben Spaziergänger eine 66-jährige Frau in der Ruhr gesehen. Sie trieb hilflos in Höhe des Wickeder Freibades im Wasser. Die alarmierten Rettungskräfte konnten die Frau aus Wickede mit Hilfe eines Bootes und Spezialausrüstung bergen. Am Ufer des Flusses verlief die Reanimation negativ, sodass nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Die Ermittlungen bzgl. ...

