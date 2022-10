Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Tankstelle - Zigaretten gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 13.10.2022, kurz nach 03:00 Uhr, sind zumindest zwei Unbekannte in eine Tankstelle in der Markgrafenstraße in Grenzach eingebrochen. Ein Tatverdächtiger warf mit einem Stein eine Scheibe ein, ein Zweiter dürfte Schmiere gestanden haben. Durch das Loch in der Scheibe wurden mehrere Zigarettenschachteln gestohlen. Die Einbrecher flüchteten zu Fuß. Das genaue Diebesgut steht noch nicht fest, der entstandene Sachschaden an der Scheibe dürfte bei rund 1500 Euro liegen. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (Kontakt 07624 9890-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

