Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Autofahrerin verliert Kontrolle über ihren Wagen - unter Schock ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 12.10.2022, gegen 10:00 Uhr, hat in Schwörstadt eine Autofahrerin beim Einparken die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die 80-jährige Frau hatte die Absicht, auf einem Parkplatz an der Hauptstraße vorwärts einzuparken. Dabei dürfte sie das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben. Das Auto beschleunigte stark und beschädigte zunächst einen geparkten Pkw sowie ein Schild. Danach überquerte der Wagen einen Grünstreifen, bevor er gegen einen Ampelmast prallte und zum Stillstand kam. Die Fahrerin stand merklich unter dem Eindruck des Geschehens. Sie wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto der Frau wurde schwer beschädigt. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro, am anderen Wagen von ca. 1500 Euro. Die Schadenshöhe an der Ampel ist noch nicht bekannt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

