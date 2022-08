Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Theaterworkshop für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine

Trier (ots)

Das Polizeipräsidium Trier bietet am 24. und 25. August Theater-Workshops für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Polizei sorgt für die Verpflegung der Teilnehmenden. Unter der Anleitung von Theaterpädagogen entdecken die Kinder in Bewegungsspielen, kleinen Szenen und Improvisationen die Lust am Theaterspielen. Die Veranstaltungen finden jeweils ab 10 Uhr im Bürgerhaus Trier-Nord in ukrainischer, englischer und deutscher Sprache statt. Anmeldung und weitere Infos unter https://eveeno.com/680310690

