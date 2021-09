Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0725 --Frau verstirbt nach Unfall--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Rekum Zeit: 27.09.21, 09.35 Uhr

Ein Autofahrer erfasste am Montagvormittag in Blumenthal beim Zurücksetzen seine Ehefrau. Die 81-Jährige verstarb im Krankenhaus.

Der 83 Jahre alte Mann fuhr am Vormittag im Ortsteil Rekum rückwärts aus der Garage und bemerkte nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht, dass seine Frau hinter dem Wagen entlang ging. Die 81-Jährige wurde umgehend in ein Klinikum gebracht, wo sie am Abend verstarb. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

