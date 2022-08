Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sattelzug kommt auf der B50neu von der Fahrbahn ab

Graach an der Mosel (ots)

Am 10.08.2022, kurz vor 20 Uhr, ist auf der B50neu, in der Gemarkung Graach, in Richtung Hunsrück ein Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und seitlich in die Böschung gekippt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Zur Bergung musste das Fahrzeug zunächst aufwendig von Hand entladen werden. Daher war die B50neu bis heute Morgen gegen 8:30 Uhr in Fahrtrichtung Hunsrück gesperrt.

Wegen ausgelaufenem Dieselkraftstoff und Beschädigungen an der Schutzplanken und am Bankett, bleit der rechte Fahrstreifen voraussichtlich bis heut Abend für Instandsetzungsarbeiten gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren von Zeltingen-Rachtig, Bernkastel-Kues und Noviand, die Straßenmeisterei Wittlich, die Unter Wasserbehörde, der Gutachter eines Umweltbüros, ein Rettungswagen und ein Bergeunternehmen.

