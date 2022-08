Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fahrradkurs für ukrainische Kinder

Trier (ots)

In der vergangenen Woche bot das Polizeipräsidium Trier einen Fahrradkurs für Kinder im Alter von acht bis dreizehn Jahren auf dem Verkehrsübungsplatz der Jugendverkehrsschule in Trier-Nord an.

Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen werden durch den Fahrradunterricht und die Verkehrserziehung der Polizei in der Schulzeit auf die sichere Teilnahme am Straßenverkehr mit dem Fahrrad vorbereitet. Damit auch die Kinder der ukrainischen Familien, die mittlerweile in Trier leben, sicher am Straßenverkehr teilnehmen können, richtete sich das Angebot der Polizei explizit an diese.

An dem dreitägigen Kurs nahmen knapp ein Dutzend ukrainische Kinder, teils in Begleitung ihrer Eltern, teil. Auf dem Programm stand das spielerische erlernen der Verkehrsregeln und Zeichen, das sichere Radfahren im Straßenverkehr und in Gruppen sowie ein Sicherheitscheck für das eigene Fahrrad.

Neben einer Urkunde erhielten die Teilnehmenden von Polizeipräsidenten Friedel Durben kleine Präsente als Andenken an den Kurs.

