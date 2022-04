Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Diebstahl von 31 Photovoltaik-Modulen; Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

In der Nacht zu Montag, den 25.04.2022, kam es zu einem Diebstahl von 31 Photovoltaik-Modulen in der Gemarkung Bad Marienberg, unmittelbar an der L 293, in Richtung Nisterau gesehen. Demnach dürften bislang unbekannte Täter vermutlich mit einem Kleintransporter oder einem Pkw mit Anhänger die Module am Tatort aufgeladen haben. Die Schadenshöhe wird auf zirka 5000EUR beziffert.

Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell