POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Glimmendes Malervlies löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 12.10.2022, zwischen 06:30 Uhr und 11:50 Uhr, ist ein beim Jobcenter in der Waldtorstraße in WT-Waldshut geparktes Auto beschädigt worden. Der Mazda stand dort am Fahrbahnrand. Vermutlich beim Rückwärtsfahren prallte ein unbekanntes Fahrzeug gegen die Fahrzeugfront des Mazda und hinterließ ein Schaden von rund 1000 Euro. Der ...

