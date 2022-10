Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 07.10.-09.10.2022

Andernach (ots)

Andernach

Im Zeitraum vom 06.10.22, 19:00 Uhr-07.10.22, 05:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in den Kiosk am Bahnhof in Andernach. Dort wurden u.a. Zigaretten und Getränke entwendet. Am 08.10.22 kam es gegen 07:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in das Jugendzentrum Andernach. Dort wurden die Scheiben durch Einwerfen mit einem Feuerlöscher beschädigt. Es konnten zwei Jugendliche beobachtet werden, die sich von der Örtlichkeit mit Fahrrädern entfernten.

Zeugen oder Personen die Hinweise zu den Taten oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden

Bassenheim

Am 08.10.22 wurde hiesiger Dienststelle ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Unbekannte Täter hebelten die Kellertüre auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Entwendet wurde u.a. Werkzeug.

Zeugen oder Personen die Hinweise zu den Taten oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Am 07.10.22 wurde eine Kontrollstelle im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr eingerichtet. Dabei konnten bei zwei Fahrzeugführern drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen untersagt. Es wurden zwei Blutproben angeordnet. Weiterhin konnte ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt. Weiterhin wurden am 08.10.22 im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei dem Fahrzeugführer eines E-Rollers drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Mülheim-Kärlich

Am 08.10.22 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Industriestraße. Zwei Tatverdächtige konnten mit Diebesgut im Drogeriemarkt durch Angestellte gestellt werden. Daraufhin verließen die Beschuldigten ohne die Ware das Gebäude und stiegen in einen PKW. Um eine Fahrt der Beschuldigten zu verhindern, stellte ein Zeuge sich vor den PKW. Eine Flucht konnte er jedoch nicht verhindern. Der Zeuge wurde jedoch durch den PKW zur Seite geschoben. Im Anschluss beschädigte der flüchtende PKW noch einen parkenden PKW.

Zeugen oder Personen die Hinweise zu den Taten oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Im Zeitraum vom 06.10.22, 18:00 Uhr-07.10.22,07:00 Uhr kam es in der Konrad-Adenauer-Allee auf dem dortigen Parkplatz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein parkender PKW beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr augenscheinlich rückwärts gegen den geparkten PKW und entfernte sich dann unerlaubt.

Mülheim-Kärlich

Am 07.10.22, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Mülheim-Kärlich, Industriestraße. Auf dem Parkplatz des Deichmann wurde ein parkender PKW beschädigt.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

