POL-PDKO: Rauchentwicklung löst größeren Einsatz aus

Andernach (ots) - Am Mittwoch, den 05.10.2022 gegen 13:30 Uhr kam es in Aktienstraße in Andernach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad- und einem Autofahrer. Der Fahrradfahrer musste spielenden Kindern ausweichen und fuhr daher auf die Fahrbahn. Der Autofahrer bremste auch stark ab, fuhr jedoch dem Fahrradfahrer über den Fuß. Es fand ein kurzes Gespräch zwischen den beiden Parteien statt. Anschließend fuhr ...

mehr