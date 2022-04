POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl aus Rohbau

Emmerich am Rhein (ots) - In der Zeit von Freitag (22. April 2022) um 12:00 Uhr bis Samstag (23. April 2022) um 09:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Praxis für Logopädie an der Frankenstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen, blieben aber nach jetzigem Stand der Erkenntnisse ohne Erfolg. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen ...

mehr