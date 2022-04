Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Anwohner sieht unbekannten Täter an Garagentor hebeln

Goch (ots)

Ein Anwohner am Heiligenweg wurde Sonntagfrüh (24. April 2022) gegen 01:45 Uhr von Geräuschen auf seinem Grundstück geweckt, weshalb er aus dem Fenster schaute. Er konnte erkennen, wie ein unbekannter Täter an dem Garagentor des Hauses herumhebelte. Als der Täter bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er in Richtung Gaesdoncker Straße. Er wird beschreiben als männlich, dunkelhäutig und bekleidet mit einer roten Jacke sowie einer schwarzen Hose. Zeugen, die weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

