POL-PDKO: Ca. 100 Liter Diesel in der Tongrube Vallendar entwendet - Täter flüchtet

Bendorf (ots) - Versuchter Einbruch in Wohnhaus Urbar: Wie erst am heutigen Tag zur Anzeige gebracht wurde, versuchten bereits in der Nacht von Samstag, 17.09.2022, auf Sonntag, 18.09.022, unbekannte Täter, in ein Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße, einzubrechen. An der Eingangstüre entstanden Beschädigungen, die Täter gelangten jedoch nicht ins Gebäudeinnere. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: ...

