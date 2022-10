POL-PDKO: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Bendorf (ots) - Diebstahl aus Garage In der Brexbachstraße in Bendorf Stromberg kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Diebstahl von Elektrowerkzeugen aus einer Garage. Durch unbekannte Täter wurde die Garage durch eine Hintertür betreten und die Werkzeuge aus einem Schrank entwendet. Verkehrsunfallflucht In der Heerstraße in Vallendar kam es am ...

mehr