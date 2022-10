Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbrüche in mehrere Objekte in Oberwesel

Oberwesel (ots)

In der Nacht zum Montag brach*en bislang unbekannte*r Täter in mehrere Gebäude entlang der B9 in Oberwesel ein. Neben einer Tankstelle und einem Floristikgeschäft war ebenso ein Sportlerheim betroffen. Der Gesamtschaden wird aktuell auf rund 8.000 EUR geschätzt. Zeugen, welche konkrete Hinweise auf Fahrzeuge oder Personen in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Boppard in Verbindung zu setzen.

