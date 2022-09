Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Boppard (ots)

Ein 30jähriger Mann aus der Region wollte zu Fuß, in Höhe der Tankstelle Boppard, die Bundestraße 9 überqueren. Hierbei übersah er ein in diesem Moment vorbeifahrendes Wohnwagengespann. Er lief laut Zeugen gegen den Wohnwagen und verletzte sich dabei. Lebensgefahr besteht nicht. Der Fahrer des Gespanns bemerkte den Aufprall vermutlich nicht und fuhr weiter in Richtung Koblenz. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er nicht angetroffen werden. Beschrieben wird das Gespann wie folgt: Älterer Wohnwagen und großes silbernes Zugfahrzeug. Die B 9 war für ca. eine halbe Stunde komplett gesperrt.

Hinweise nimmt die Polizei Boppard entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell