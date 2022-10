Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Bendorf für das Wochenende von 30.09. - 02.10.2022

Bendorf (ots)

Diebstahl aus Garage

In der Brexbachstraße in Bendorf Stromberg kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Diebstahl von Elektrowerkzeugen aus einer Garage. Durch unbekannte Täter wurde die Garage durch eine Hintertür betreten und die Werkzeuge aus einem Schrank entwendet. Verkehrsunfallflucht In der Heerstraße in Vallendar kam es am Freitag, in der Zeit zwischen 12:05 Uhr und 12:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach einer Erledigung stellte der Fahrzeugführer einen Schaden an seinem geparkten Fahrzeug fest. Beim Verlassen des Fahrzeugs habe ein weißer PKW BMW Mini neben ihm gestanden. Ob der Schaden durch dieses Fahrzeug verursacht wurde ist aktuell noch nicht bestätigt.

Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.

Trunkenheitsfahrt mit Roller

Der alkoholisierte 56-jährige Fahrer eines Rollers wollte seinen Hunger dadurch stillen, dass er sich noch an einem mobilen Imbissstand etwas zu essen holen wollte. Durch seine unsichere Fahrweise wurde er der Polizei in Bendorf gemeldet und verunfallte schließlich in der Ortslage Bendorf/Stromberg. Nach dem Unfall stieg der Fahrer auf und setzte seine Fahrt fort, bis er kurze Zeit später einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Während der Blutentnahme konnte sich der spätere Beschuldigte nicht auf einem Stuhl halten und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Zu seinem Glück konnte der die Blutprobe entnehmende Arzt seine Verletzung direkt medizinisch versorgen. Der Mann war zwar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, konnte aber dafür einen Atemalkoholwert von 2,53 Promille vorweisen. Ein Lieferdienst hätte ihm die jetzt folgenden Strafanzeigen wohl ersparen können.

Gefahrenstelle im Verkehr

Am frühen Sonntagmorgen meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei in Bendorf, dass auf der L309 zwischen Vallendar und Hillscheid mehrere Brotkisten auf der Fahrbahn liegen. Vor Ort konnte durch Beamte der Polizei Bendorf die Gefahr für den Verkehr beseitigt und außerdem noch eine gut gefüllte Geldkassette aufgefunden werden. Somit hatte der Verlierer Glück, dass der ehrliche Finder wegen der "vom Laster gefallenen Gegenstände" die Polizei informierte und somit zu den Brotkisten auch seine Tageseinnahmen von mehr als 1000 EUR zurückerhalten konnte.

