Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall im Kreisverkehr Holthauser Straße

Hattingen (ots)

Am Dienstagabend (28.06) fuhr eine 52-jährige Hattingerin mit ihre Hyundai von der Sprockhöveler Straße in den Kreisverkehr und missachtete dabei die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr fahrenden Radfahrers, es kam zum Zusammenstoß. Der 61-jährige Radfahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht, er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell