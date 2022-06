Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Betrunkener wirft Bauzäune auf geparkte Pkw

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagabend ging ein 52-jähriger Gevelsberger die Treppen vom Gebäude der VHS zur Weststraße hinunter. Hierbei stieß er die zu diesem Zeitpunkt dort aufgestellten Bauzäune um, welche auf einen dort geparkten Ford und einen VW Polo fielen und diese beschädigten. Der Mann ging währenddessen weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtete das Geschehen und sprach den 52-Jährigen darauf an. Nach Angaben des Sicherheitsbeamten wurde der Gevelsberger direkt aggressiv und schrie ihn an. Als der Gevelsberger bedrohlich auf ihn zuging, nahm der Mitarbeiter den Gevelsberger in den Schwitzkasten und fixierte diesen anschließend am Boden. Die bereits informierte Polizei nahm den Mann anschließend in Empfang. Der Mann war stark alkoholisiert und wollte sich zum Geschehenen nicht äußern. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der Mann entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

