Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Radfahrer kollidiert mit Auto wegen spielender Kinder

Andernach (ots)

Am Mittwoch, den 05.10.2022 gegen 13:30 Uhr kam es in Aktienstraße in Andernach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad- und einem Autofahrer. Der Fahrradfahrer musste spielenden Kindern ausweichen und fuhr daher auf die Fahrbahn. Der Autofahrer bremste auch stark ab, fuhr jedoch dem Fahrradfahrer über den Fuß. Es fand ein kurzes Gespräch zwischen den beiden Parteien statt. Anschließend fuhr der Autofahrer jedoch weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen. Es handelte sich um einen schwarzen Kleinwagen. Mehr ist nicht bekannt. Wer hat was gesehen?

Zeugen melden sich bitte der Polizei Andernach unter 02632-9210 oder bei der Polizei Koblenz

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell