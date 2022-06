POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß dreier PKW

Parchim (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in eine Wohnung in Parchim eingedrungen und haben nach ersten Erkenntnissen Bargeld aus einer Brief- und einer Handtasche sowie zwei Autoschlüssel gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zum Zeitpunkt als die Bewohner schliefen. Die Täter drangen unbemerkt in die Wohnung ein und suchten dort offenbar gezielt nach Wertgegenständen. Erst am Morgen stellten ...

